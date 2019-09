Maltempo, tantissimi interventi per il vento forte

Sono stati moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco ieri a Perugia e in tutta la provincia a causa del forte vento. Una sessantina in tutto le chiamate ricevute dai caschi rossi che sono riusicti ad evaderle tutte solo in tarda serata. In tutto il territorio si sono verificate cadute di rami e in qualche caso anche di pali della luce, che sono stati messi in sicurezza, in attesa del ripristino da parte di Enel. In nesun caso è rimasto coinvolto qualcuno.