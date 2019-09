Perseguita e minaccia ex moglie e suocera

La polizia di Perugia, a seguito della richiesta inoltrata dal pubblico ministero titolare del fascicolo e della relativa ordinanza emessa dal tribunale di Perugia — Ufficio del Gip, ha eseguito nei confronti di un cittadino italiano di 49 anni la misura del divieto di avvicinamento alla ex coniuge ed alla madre di lei. Tale misura si è resa necessaria in quanto l'uomo ha posto in essere azioni persecutorie nei confronti della ex coniuge consistite in insulti, minacce e denigrazioni anche per il tramite dei figli minori.