Manto stradale sfondato da una finitrice per l'asfalto

Il manto stradale di via Zurli a Perugia è stato sfondato da una finitrice per asfalto. L'incidente ha causanto anche il danneggiamento del solaio dello scantinato sottostante che, fortunatamente, in quel momento era vuoto. Sul posto, muniti di autogru, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Madonna Alta, che hanno rimosso il mezzo.