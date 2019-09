Dirigente Adisu ammette sé stesso al concorso

l consigliere regionale Sergio De Vincenzi (Misto-Un) chiede l’annullamento urgente del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente economico-finanziario dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (Adisu). La motivazione, secondo De Vincenzi, è che “il dirigente incaricato a tempo determinato dell’Adisu che ha disposto l’ammissione dei candidati al concorso per l’assunzione (a tempo indeterminato) del dirigente economico-finanziario, compare egli stesso nell’elenco dei candidati ammessi alla selezione, a meno che non si tratti di un non verificabile e improbabile caso di omonimia”.