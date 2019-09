Sanità, la procura chiede l'archiviazione per la professoressa Esposito

“Tu controlla i tabulati orari...Diama’, fatti mandare i tabulati orari dell’ultimo anno e mezzo”. In modo tale “da darle una bastonata di quelle forti che si fa male”. E’ questa una delle intercettazioni in cui gli ex direttori, amministrativo e sanitario dell’ospedale di Perugia, Maurizio Valorosi e Diamante Pacchiarini parlavano della professoressa Susanna Esposito, all’epoca primario di Pediatria. Esposito, che ormai ha lasciato l’ospedale di Perugia, era stata sospesa per quattro mesi con 350 euro di multa. Ufficialmente il provvedimento era stati adottato per presunte “irregolarità” delle sue presenze in servizio e non solo. Ma, come hanno invece scoperto i pm titolari dell’inchiesta sui concorsi truccati al Silvestrini, la professoressa era finita nel mirino della dirigenza dell’ospedale perché si era rifiutata di piegarsi al volere di alcuni degli indagati. Ovvero, secondo gli inquirenti, perché si sarebbe rifiutata di certificare l'attività positiva nella clinica per bambini di un professore esperto in malattie degli anziani. Ma a suo carico la Procura di Perugia aveva comunque aperto un fascicolo, dopo aver ricevuto la segnalazione dall’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari in seno all’azienda ospedaliera. Adesso, il sostituto Mario Formisano, titolare anche di quel fascicolo, chiede l’archiviazione per la professoressa. “La notizia di reato è infondata”, sta scritto nella richiesta depositata nelle scorse settimane all’ufficio gip del tribubale di Perugia. Del resto, i pm dell’inchiesta che ha decapitato i vertici di Regione, Pd, e ospedale di Perugia, sostenevano che la professoressa Esposito era stata sospesa e denunciata, “con finalità meramente ritorsive”. Sempre loro che avevano definito “paradossale” il procedimento che l’aveva colpita. Procedimento per cui Emilio Duca, Serena Zenzeri, Maurizio Valorosi e Diamante Pacchiarini sono finiti indagati per abuso d’ufficio.