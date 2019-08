Perugia, giovane con fucile giocattolo in piazza IV Novembre

Attimi di paura stamattina in centro storico: un ragazzo apparentemente armato di fucile, si aggirava sulle scalette del Duomo. In realtà, come poi gli agenti hanno immediatamente appurato, il giovane - affetto da problemi di salute - in mano non aveva altro che un'arma giocattolo. Ad ogni modo, in piazza IV Novembre sono intervenute alcune volanti che si sono avvicinate al giovane. In quel momento anche il padre del giovane si è reso conto che con quel fucile, anche se giocattolo, in mano, qualcuno avrebbe potuto spaventarsi.