Restano senza luce, soccorse 4 anziane sole

Novantenne invalida rimasta senza elettricità soccorsa, insieme a tre anziane amiche, dai vigili del fuoco. Gli “angeli” della centrale di Perugia sono intervenuti nella serata di sabato 24 agosto per prestare aiuto a una vecchietta della periferia del capoluogo che aveva chiamato il 115 dicendo che non aveva la corrente e non riusciva a riattivarla. “Se non potete venire a causa del maltempo - ha spiegato alla centrale operativa - non fa niente, aspetterò fino a lunedì”. E invece i vigili, che hanno prima tentato di aiutarla via cavo dandole alcune istruzioni e chiedendole se ci fosse qualche parente in grado di intervenire, si sono portati sul posto pur non essendo un intervento di loro competenza. Al loro arrivo hanno trovate le quattro anziane signore sole alle quali sono riusciti a riattivare almeno la linea delle prese elettriche.