Perugino di 49 anni salvato da overdose a Fontivegge

Salvato da overdose a Fontivegge. E' successo poco dopo le 13 di venerdì 23 agosto. Un 49enne perugino residente nel capoluogo ha accusato un malore per aver assunto un mix tra sostanze e farmaci, fanno sapere dal Santa Maria della Misericordia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno subito messo in campo manovre salvavita somministrando il Narcan all'uomo. Che ha ripreso i sensi poco dopo. Sono intervenuti anche gli agenti della questura. Il 49 non ha voluto essere portato a pronto soccorso. E' il secondo caso in pochi giorni di overdose non mortale nella zona della stazione