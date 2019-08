Perugia, incidente a San Marco muore 48enne

Un uomo di 48 anni è morto stasera in un incidente stradale avvenuto a San Marco lungo la strada dei Conservoni. Per cause ancora in corso di accertamento l'uomo, a bordo della sua auto, è andato fuori strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Gli inquirenti ipotizzano un malore prima dello schianto.