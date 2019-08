Perugia, 40enne gravissimo in ospedale: ipotesi overdose

Un 40enne è stato portato all'ospedale di Perugia in gravissime condizioni. L'uomo è stato soccorso oggi pomeriggio in via Canali per un'overdose. I sanitari hnno provato a lungo a rinimarlo ma non è stato sufficiente. Si è quindi reso necessario il trasporto in ospedale dove è stato ricoverato con codice di massima grvità. L'uomo è in prognosi riservata.