Malore in piscina, muore a 42 anni

Tragedia nel pomeriggio di sabato 20 luglio alla periferia di Perugia. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo di 42 anni è stato colto da malore mentre si trovava in piscina a Ponte Pattoli. Inutili i soccorsi dei medici del 118 scattati immediatamente. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è morto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

