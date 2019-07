Una task force per la ricerca degli scomparsi

Dal 1974 al 31 dicembre 2018 gli scomparsi in Italia sono stati 229.687, ritrovati 171.974 e 57.713 ancora da rintracciare. Sono i dati della Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Degli scomparsi, delle tecniche di indagine e delle vicende processuali si è parlato durante un corso alla Questura di Perugia, organizzato insieme al Siulp, con l’avvocato Nicodemo Gentile e il maggiore dei carabinieri Luigi Perri. Massima è l’attenzione della Questura di Perugia per il fenomeno e la volontà è quella di formare personale sempre più specializzato nella ricerca delle persone scomparse e nell'assistenza ai familiari. A parlare dei fatti di cronaca degli ultimi anni l’avvocato Gentile che collabora con "Penelope". Sono stati esaminati casi che hanno fatto "scuola" anche negli errori da non ripetere. Ridurre i tempi di intervento tra denuncia del mancato ritorno a casa e ricerca, analisi della vita dello scomparso come una "autopsia" e creazione di un settore specifico per l’azione immediata sono stati alcuni dei temi analizzati e per i quali sono previsti altri approfondimenti.