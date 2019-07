Stando alle previsioni di 3bmeteo.com, quello del 13 e 14 luglio sarà un altro fine settimana di maltempo.

Sabato 13 luglio. Tempo buono al Nordovest, variabilità al Nordest e sull'Emilia Romagna con rovesci o temporali in transito già al mattino anche in pianura, localmente su est Lombardia, in miglioramento in serata. Centro tempo instabile sulle regioni adriatiche e le zone interne appenniniche con rovesci e temporali, localmente intensi e accompagnati da grandine e colpi di vento, in transito da Marche ad Abruzzo. Fenomeni in sconfinamento alle zone interne tirreniche e solo occasionalmente alle coste. Bello in Sardegna. Sud iniziali condizioni di tempo buono, poi peggiora su Molise, Puglia e interne appenniniche campane e lucane con temporali anche forti dal pomeriggio e grandinigeni, in estensione fino al Salento in serata. Più sole tra Calabria e Sicilia. Temperature in calo al Nordest e sul medio Adriatico, stabili altrove. Venti meridionali in rapida rotazione da nord ovest dal pomeriggio. Mari mossi o molto mossi. In Umbria possibili piovaschi nel Perugino, mentre nel Ternano le precipitazioni si annunciano più intense, anche di carattere temporalesco.



Domenica 14 luglio. Nord peggioramento al Nordovest con piogge e temporali anche forti dal pomeriggio/sera in Piemonte, più deboli altrove, fino ad assenti sul Triveneto. Centro inizialmente soleggiato, nubi in aumento dal pomeriggio, medio-alte e stratificate, ma con qualche pioggia in arrivo sulle zone appenniniche, in serata anche in Toscana. Sud nubi sparse e schiarite con tendenza a passaggio di nuvolosità alta e stratiforme dal pomeriggio sulle aree peninsulari, senza fenomeni. Temperature in ulteriore lieve calo al Nord. Per la tendenza successiva clicca qui. Nel Perugino annunciati miglioramenti rispetto al giorno precedente, mentre nel Ternano ancora possibilità di precipitazioni intense.