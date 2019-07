Tagli Bus Italia, delegazione a palazzo dei Priori

Di fronte al palazzo comunale di Perugia, l'assessore alla mobilità e al personale, Luca Merli, ha incontrato nella mattina del 12 luglio una delegazione di cittadini residenti in periferia, giunti in centro per protestare contro la riduzione delle corse dei mezzi pubblici effettuata dalla Regione dell’Umbria a partire dal 7 luglio scorso fino al 10 settembre. L’assessore, dicendosi consapevole e amareggiato per i gravi disagi che sono costretti a subire i cittadini, in particolare i soggetti svantaggiati, che si sono visti cancellare corse necessarie, ha garantito che si farà portavoce di tutte le istanze che gli perverranno da parte dei cittadini stessi nei confronti di Bus Italia e della regione, al fine di trovare una soluzione condivisa che possa evitare disagi ulteriori.