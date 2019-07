Ha continuato a perseguitare l'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento alla donna e gli uomini della questura di Perugia l'hanno arrestato. L'uomo, un cittadino albanese, aveva più volte violato il provvedimento iniziale avvicinandosi ripetutamente all'abitazione della donna, soprattutto di notte, e al suo luogo di lavoro, cercando di parlarle. Non soddisfatto l'aveva raggiunta anche in un distributore di carburante. La vittima si è rivolta quindi ai poliziotti dell’Ufficio minori e vittime vulnerabili della questura di Perugia, con cui aveva, ormai da tempo, stabilito un rapporto di fiducia, narrando gli ultimi accadimenti. E' stato immediatamente informato il pubblico ministero, titolare delle indagini, che ha richiesto al Gip l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.