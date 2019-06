Un Daspo urbano è stato emesso dalla questura nei confronti di una cittadina di nazionalità romena, 20enne, incensurata, che ha violato l’ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti dai militari della Stazione Carabinieri di Ponte San Giovanni. La donna è stata fermata per aver offerto prestazioni di natura sessuale a pagamento, compiendo "atti contrari alla pubblica decenza" in un luogo adiacente alla locale chiesa parrocchiale e alle scuole materne ed elementari della frazione di Perugia, violando così il relativo Regolamento di polizia brbana. Ora non si potrà avvicinare all'area in questione per sei mesi. E' il primo Daspo contro la prostituzione nella zona del Ponte.