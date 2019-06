A fuoco tir sull'A1, traffico in tilt

Un autotreno ha percorso diversi chilometri con uno dei rimorchi in fiamme. E’ accaduto nella serata di domenica nel tratto autostradale tra Orte e Attigliano in direzione Firenze. Il mezzo è stato fermato dalla polizia stradale poco prima del casello di Giove dopo che diversi automobilisti, che avevano notato il fuoco e il fumo da uno dei cassoni, avevano chiamato i vigili del fuoco per segnalare quanto stava avvenendo. Il fuoco che usciva dal rimorchio ha incendiato anche alcune sterpaglie a bordo strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Viterbo, con due squadre e un fuoristrada, e successivamente quelli di Terni e Amelia.

Il conducente del camion, che non si era reso conto di nulla, è riuscito a staccare in fretta il rimorchio impedendo alle fiamme di arrivare alla trazione. Il cassone era pieno di pacchi: l’autotrasportatore lavorava per una ditta di spedizioni. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte per bonificare l’area e rimuovere lo scheletro del rimorchio incenerito. Per quasi due ore si sono registrate lunghe code e rallentamenti sull’A1.