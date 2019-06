Si rinnova la tradizione della Palombella

A Orvieto l'appuntamento è alle 12 di domenica 9 giugno in piazza Duomo dove ci sarà la tradizionale discesa della Palombella. L'antico rituale della domenica di Pentecoste farà seguito alla celebrazione in cattedrale della messa presieduta da monsignor Benedetto Tuzia, vescovo della Diocesi di Orvieto e Todi. Sarà proprio lui a dare il segnale, sventolando il fazzoletto bianco dal balcone del palazzo dell'Opera del Duomo. Nel pomeriggio, la settima edizione di “Orvieto in fiore” porterà in piazza del Popolo il palio dei balestrieri, sbandieratori e musici dei quartieri, cornamuse e danze medievali per rievocare la giornata di festa legata alle “nozze monaldesche” risalenti al lontano 1464.