Plance divelte e manifesti elettorali strappati

Plance in legno divelte, che portano ancora i segni degli pneumatici che le hanno calpestate, e manifesti elettorali dei diversi schieramenti politici strappati e gettati in terra.

È quanto accaduto nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019 in via Postierla, ad Orvieto, giusto alla vigilia del turno di ballottaggio per l'elezione del primo cittadino e al termine di una campagna elettorale accesasi nei toni, soprattutto sui social.

Le forme di danneggiamento messe in atto in pieno centro storico e punibili per legge sono state subito condannate dai due candidati Giuseppe Germani e Roberta Tardani.