Tir a fuoco, code e disagi sulla corsia nord dell'A1

La situazione è ritornata alla normalità sulla corsia nord dell'Autosole dove, nel pomeriggio di martedì 4 giugno, un tir è stato interessato da un incendio al vano motore. Il mezzo pesante si è fermato nei pressi di Baschi dopo l'esplosione di una gomma e poi si è sviluppato l'incendio, domato in breve tempo dai vigili del fuoco. Code e disagi per i veicoli in transito. Non ci sono stati feriti.