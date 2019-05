A Orvieto è iniziato il conto alla rovescia per il ballottaggio di domenica 9 giugno. Giuseppe Germani, sindaco uscente, sostenuto dalle liste “Partito Democratico, “Siamo Orvieto”, “Orvieto Civica e Riformista”, si è fermato al 31,91% con 3.701 voti mentre Roberta Tardani, appoggiata dalle liste “Progetto Orvieto-Roberta Tardani Sindaco”, “Lega-Salvini per Orvieto”, “Forza Italia Berlusconi per Tardani” e “Fratelli d’Italia-Tardani Sindaco”, ha raggiunto il 43,97% con 5.101 voti. Restano fuori dalla competizione i candidati Franco Raimondo Barbabella, sostenuto dalle liste “Orvieto 19-24 Barbabella Sindaco” che ha raggiunto il 17,30%, Tiziano Rosati, sostenuto dalla lista “Bella Orvieto” che ha avuto il 4,26% dei voti, e Matteo Panzetta, sostenuto dalla lista “Casapound Italia” con il 2,56%. Germani userà le prossime due settimane per convincere gli indecisi. Roberta Tardani ha precisato che non ci saranno accordi sotto banco, ma tutto si svolgerà all'insegna della trasparenza. Infine, con 382 preferenze, il leghista Andrea Sacripanti è risultato il candidato consigliere più votato.