A Porano è festa per Marco Conticelli sindaco

Con 544 voti (45,87%) è Marco Conticelli, alla guida della lista civica “Porano conta!” sostenuta unitariamente delle forze politiche di centrodestra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, il nuovo sindaco di Porano.

Già vicesindaco nella precedente consiliatura e determinato a proseguire il lavoro impostato con la precedente amministrazione ha avuto la meglio sulla “Lista civica per Porano. Dalla nostra prospettiva” guidata da Settimia Breccia votata da 391 persone (32,97%) e “Alternativa per Porano” che candidava a primo cittadino Mirko Pacioni. Per lui, 251 voti equivalenti al 21,16%.