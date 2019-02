Ubriaco alla guida, auto sequestrata e scatta la denuncia

Poteva portare a conseguenze gravi il comportamento di un cinquantenne orvietano che nel pomeriggio di martedì 5 febbraio si è messo alla guida delle propria automobile, percorrendo le vie del centro storico di Orvieto dopo aver bevuto così tanto da avere un tasso alcolemico cinque volte superiore a quello consentito dalla legge.

L’automobilista ha infatti provocato un incidente stradale andando a sbattere contro un’altra auto che sopraggiungeva in direzione opposta ma, fortunatamente, al di là dei danni alle due autovetture, non ci sono state conseguenze per i conducenti dei due mezzi.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della squadra volante del commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto che ha fornito assistenza ai conducenti dei due mezzi ed ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso.

I poliziotti, dopo essersi accertati delle condizioni di salute delle due persone coinvolte nell’incidente, hanno accompagnato presso il locale ospedale il cinquantenne orvietano, al quale i sanitari hanno riscontrato un tasso alcolemico nel sangue di cinque volte superiore al tasso massimo consentito dalla legge.

La Polizia di Stato, nel corso degli accertamenti, ha appurato che l’uomo, oltre a circolare per le vie del centro storico in stato di ebbrezza, era alla guida di un’automobile senza copertura assicurativa e senza revisione; per il cinquantenne orvietano patente ritirata, automobile sequestrata, oltre 1.000 euro di contravvenzione e denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.