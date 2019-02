Espulso dopo aver scontato la pena per omicidio

Era stato ritenuto responsabile di omicidio volontario e condannato a 26 anni di reclusione per aver provocato, insieme ad un complice, la notte del 24 luglio 2000, la morte di due militari della Guardia di Finanza e di tre curdi, lanciando il gommone che guidava contro una motovedetta che stava tentando di impedire uno sbarco clandestino.

La mattina di martedì 5 febbraio 2019, all’uscita del carcere di Orvieto, un albanese, che aveva anche fornito false generalità al momento dell’arresto, è stato trattenuto dalla Polizia di Stato e portato all’Ufficio Immigrazione della Questura, dove gli è stato notificato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

L’albanese si trova ora al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Potenza in attesa del primo volo utile per il suo Paese.

Quella notte, a bordo della motovedetta, vi erano quattro militari, che nell’urto con il gommone – al quale gli scafisti albanesi, per evitare la cattura, avevano bloccato i comandi prima di fuggire – erano stati sbalzati in acqua; due di loro, erano riusciti a salvarsi, ma gli altri due, Salvatore De Rosa e Daniele Zoccola, erano rimasti uccisi, insieme a tre curdi che non erano riusciti a sbarcare.

I due albanesi accusati di essere alla guida del gommone furono arrestati alcune ore dopo la collisione. Sorpresi mentre a piedi percorrevano una strada della penisola salentina, a poca distanza dalla costa, vennero indicati come gli scafisti killer dai curdi che erano sul gommone e che erano stati soccorsi dai militari dopo la collisione.