Latitante arrestato dalla Polstrada lungo l'A1

Tre mandati di cattura a suo carico per diversi reati – tra cui porto abusivo d'armi, traffico di stupefacenti ed evasione dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico – disposti da altrettante procure italiane da Trieste a Rimini fino a Roma, e almeno sette false identità dichiarate ogni volta per eludere i controlli. Per intercettare D.A. – 36 anni, gli ultimi 3 trascorsi come latitante – di origini albanese ma residente in Emilia Romagna, alla guida di una Nissan Qashqai a bordo della quale viaggiava una sua connazionale incensurata e trarlo in arresto sono serviti il fiuto e l'occhio clinico della pattuglia della polizia stradale di Orvieto che lo ha fermato nel pomeriggio di martedì 8 gennaio lungo l'Autostrada del Sole nei pressi del casello di Orte. Alla vista degli agenti, l'uomo è subito apparso nervoso e dai successivi controlli è presto emerso il perché. Dal 2015, infatti, si era reso irreperibile all'ordine di cattura emesso dal tribunale di Roma fornendo di volta in volta degli alias differenti. Il 36enne ricercato doveva scontare ancora 4 anni e 6 mesi di detenzione degli 11 di cui si era reso destinatario. E non è da escludere che l'identificazione a cui si è giunti sia quella definitiva. Per lui, in ogni caso, si sono aperte le porte della casa di reclusione di Viterbo.