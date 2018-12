Controlli a tappeto della polizia, segnalato un turista americano ed espulsi due marocchini

Continua il giro di vite della Polizia di Orvieto contro la microcriminalità, lo spaccio e i reati legati al territorio. Durante gli controlli, è stato fermato un turista americano di 47 anni, che, trovato in possesso di una dose di cocaina per uso personale, è stato segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Inoltre due cittadini marocchini sono stati espulsi dal territorio nazionale: il primo, di 34 anni, è stato scarcerato dal carcere di Orvieto per fine pena per una condanna per stupefacenti, il secondo, di 32 anni, scarcerato sempre per fine pena dalla casa circondariale di Terni, dove era stato rinchiuso per una condanna a seguito di numerosi reati - commessi tra Arezzo, Firenze e Messina, tra cui spaccio, rapina (ad un’anziana), danneggiamento, violenza e oltraggio pubblico ufficiale, anche all’interno del carcere, con diverse espulsioni all’attivo, alle quali non aveva mai ottemperato, è stato accompagnato al centro di permanenza e rimpatrio di Potenza.