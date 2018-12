Si perde nei boschi, novantenne ritrovato dai vigili del fuoco

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per ritrovare il novantenne che, ieri mattina, si era smarrito nelle boscaglie di Osarella, tra la frazione di Corbara e il Comune di Baschi. Approfittando della mattinata serena, l'uomo si era avventurato nelle campagne insieme ad un amico, alla ricerca di funghi quando, evidentemente confuso della fitta vegetazione, ha finito per perdere il senso dell'orientamento allontanandosi troppo. È stato proprio il compagno di uscita, più giovane di lui di appena due anni, che non vedendolo più nei paraggi, dopo averlo ripetutamente chiamato ha deciso di dare l'allarme. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del personale dell'Arma dei carabinieri hanno preso il via così le ricerche che, nel giro di poche ore, hanno consentito di ritrovare l'uomo in buone condizioni di salute, in un punto della campagna per la verità neanche troppo distante, almeno in linea d'aria, da dove si era precedentemente allontanato lasciando preoccupare la persona che si trovava con lui.