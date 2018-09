Ultimo saluto al motociclista morto a Orvieto

Sarà la chiesa di Santa Maria del Soccorso a Cura di Vetralla (Viterbo) ad ospitare sabato 29 settembre alle 11 i funerali di Mauro De Angelis, il motociclista di 42 anni morto domenica 23 settembre in sella alla sua moto in un incidente stradale verificatosi a Orvieto, sulla strada Umbro Casentinese, in località Villanova, e che aveva interessato anche una Fiat Punto. Il corpo senza vita del centauro è stato riconsegnato ai familiari per dare seguito alle esequie, al termine dell'esame autoptico disposto dalla magistratura.