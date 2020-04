Bambina violentata e filmata in casa. Fissato il processo nei confronti della mamma arrestata nell'Orvietano

Giudizio abbreviato il prossimo 25 giugno per la mamma 38enne, arrestata lo scorso 7 febbraio a seguito di una delicata indagine, ribattezzata Dark ladies, della polizia postale e delle comunicazioni della Toscana. La donna, stando alle accuse, avrebbe violentato la figlia, minorenne, producendo materiale pedopornografico poi divulgato a terzi. Gli arresti avevano riguardato anche un'altra donna residente a Reggio Emilia e il compagno della donna di Baschi, un 41enne di Grosseto già noto per reati del genere, con contestazioni altrettanto pesanti. La bimba è stata tolta alla madre, residente nell'Orvietano, al momento dell'arresto e spetterà al Tribunale per i minorenni di Perugia, nel mese di maggio, decidere sull'affidamento della piccola. L'indagine si era concentrata anche su alcuni gruppi WhatsApp e Telegram in cui il materiale, definito dagli inquirenti raccapricciante, veniva scambiato e diffuso.