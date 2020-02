Camion rubato a Orvieto ritrovato a Foggia. Utilizzato per compiere un furto di pellet a una ditta di Bari

Era stato rubato a Orvieto il mezzo, sottoposto a fermo amministrativo, con cui è stato compiuto un furto in Puglia. Il carico di pellet, rubato a una ditta di Bari, è stato ritrovato dalla polizia a Cerignola, in provincia di Foggia. Il semirimorchio, munito di cassone telonato, ha un valore di 50 mila euro mentre il carico di pellet da stufa rubato ne vale 12 mila. La trattrice agricola era stata sottoposta a fermo amministrativo dalla sottosezione autostradale della polstrada di Orvieto, utilizzando targhe di copertura. Nella zona del ritrovamento della refurtiva gli operatori della squadra volante hanno recuperato anche una paletta segnaletica, di quelle in uso alle forze di polizia.