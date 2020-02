Vetrya lancia da Orvieto la nuova versione di Eclexia, piattaforma di distribuzione video su tutti i device

Vetrya lancia a partire dal 3 febbraio 2020 la nuova versione della sua piattaforma Eclexia (www.eclexia.it), già considerata nel 2019 dalla rivista americana Cio, tra le migliori 10 piattaforme al mondo. Eclexia è una soluzione di Media asset management che permette la pubblicazione e la distribuzione di video in modalità live e on demand, su ogni tipo di device, in tutto il mondo. In particolare codifica, classifica e arricchisce automaticamente i contenuti senza la necessità di un intervento editoriale manuale perché può usare servizi di machine learning e intelligenza artificiale; consente di monetizzare i contenuti video utilizzando qualsiasi sistemi di pagamento.

“Il mondo del video è in continua trasformazione e internet – prima complementare al digitale terrestre, al satellite, al cavo - si appresta a diventare la principale rete di distribuzione video” ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya.

Vetrya, gruppo italiano con sede a Orvieto e leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, dà così la possibilità ai propri clienti di valorizzare i propri contenuti video, monetizzando e sviluppando modelli di engagement specifici.