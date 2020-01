Orvieto, la Befana scende dal palazzo del Capitano del Popolo insieme ai vigili del fuoco. Bambini in festa

A Orvieto, in piazza del Popolo, sta per arrivare la Befana. Ad aiutare la simpatica vecchietta a calarsi dal palazzo del Capitano del Popolo, lunedì 6 gennaio, alle 17, saranno i vigili del fuoco. Il loro intervento sarà provvidenziale per trarre in salvo la Befana e consentirle di distribuire ai bambini dolciumi e caramelle a volontà. L'iniziativa, a cura della protezione civile e del distaccamento di Orvieto del comando provinciale dei vigili del fuoco, rientra nel cartellone della terza edizione di “A Natale regalati Orvieto” che chiuderà i festeggiamenti natalizi nel segno della tradizione. A Fabro, invece, la Befana passerà durante la notte di domenica 5 gennaio direttamente a casa dei bambini, a partire dalle 20, su iniziativa della Pro loco.