Diciassette anni, incensurati, studenti di un istituto superiore dell'Orvietano, ma col vizio di commerciare droga. Che avevano nascosto nelle vicinanze della loro scuola.

Due ragazzi orvietani sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio in concorso dai carabinieri del Nucleo operativo radiodomobile della Compagnia di Orvieto.

L'operazione si inserisce nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto di quello fra giovani e giovanissimi, che è una delle priorità del Comando provinciale di Terni dell'Arma, per identificare pusher ed assuntori.

Nello specifico, i militari hanno svolto la loro attività specificatamente nei luoghi frequentati dai più giovani, ovvero nei pressi delle scuole superiori della città della Rupe.

Qui i due studenti sono stati trovati in possesso di circa 5 grammi di marijuana, debitamente nascosta in parte negli indumenti ed in parte all’interno di un muro in un vicoletto nelle pertinenze della loro scuola.

I ragazzi, colti in flagranza di reato, non hanno potuto fare altro che ammettere le loro colpe delle quali risponderanno davanti al giudice.