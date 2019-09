Addio a Claudio Barbi, lanciò nel mondo il Decugnano

Profondo cordoglio ha sucitato ieri in tutto l’Orvietano, e non solo, la notizia della morte di Claudio Barbi, il “papà” del Decugnano dei Barbi, uno dei vini del territorio più famosi nel mondo.

A darne notizia, via social, è stato il figlio, Enzo Barbi, da Brescia, dove il padre viveva e dove verranno celebrati i funerali, martedì 3 settembre 2019, nella chiesa di Sant’Afra (ore 10,30).

A rendergli omaggio è stato ieri anche il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani: “Claudio Barbi era innamorato di Orvieto, dove arrivò tra il 1973/1974 da Brescia, portando l’innovazione, in particolare nella lavorazione dello spumante, utilizzando il metodo Champenois particolarmente congeniale alle cavità del masso di tufo sottostanti le sue vigne. Grotte da lui incrementate e all’interno delle quali sviluppò la lavorazione del famoso spumante ‘Decugnano dei Barbi’".

"Dalla località di Decugnano, nei pressi di Corbara, iniziava così una storia significativa che, si può ben dire, ha cambiato la storia del vino di Orvieto. La Città - conclude Tardani - lo ricorderà per aver portato il vino di Orvieto nel mondo e per aver portato in questa realtà contenuti innovativi sia dal punto di vista dell’approccio imprenditoriale sia della valorizzazione delle risorse originali del territorio”.