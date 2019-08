Tir tampona un altro camion sull'A1

Sulla A1 Milano-Napoli alle ore 19.15 circa di lunedì, è stato

temporaneamente chiuso il tratto tra Orvieto e Fabro in direzione di

Firenze, per un incidente tra due autoarticolati avvenuto all'altezza km

446 e che ha causato il ferimento di una persona. Attualmente sono in corso

le operazioni di rimozione dei veicoli e del carico disperso sulla

carreggiata. Uno di questi tir, per cause in corso di accertamento, ha tamponato l'altro fermo in corsia di emergenza per sostituzione pneumatico. Ferito lievemente il conducente del veicolo fermo che trasportava collettame. Sul posto polizia stradale e 118. Nel tratto chiuso si registrano 4 km di coda in direzione Firenze.

Sono stati diramati percorsi alternativi: per le brevi percorrenze e per le

autovetture: uscita obbligatoria Orvieto, percorrere SP 71

Umbro-Casentinese seguendo indicazioni per Ficulle e Fabro scalo. Rientrare

in A1 a Fabro.



Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti: consigliata uscita Orte,

seguire E45 Perugia, raccordo per Valdichiana da dove si può riprendere la

A1.