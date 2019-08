Duomo, si stacca parte di cornicione

Dal cornicione laterale di una guglia del duomo di Orvieto si stacca un frammento e finisce sul sagrato.

Un volo di circa 40 metri, quello avvenuto nella tarda serata di mercoledì 7 agosto 2019, che ha rischiato di mettere a repentaglio la vita di alcune persone, sedute sulle scale della cattedrale.

A destare l'attenzione dei presenti, in piazza Duomo, in particolare, sono state le grida di una donna, resasi conto dell'accaduto, che fortunatamente non è stata colpita.

Sulla base dei rilievi del personale tecnico dell'Opera del Duomo che, nella mattinata di giovedì 8 agosto, è intervenuto per gli accertamenti del caso, il frammento sarebbe lungo circa 20 centimetri e profondo almeno 3. Quest'ultimo risulta, inoltre, costituito da due tipi di pietra distinti. La parte superiore, infatti, è in basalto. Quella sottostante è realizzata in travertino.

Il distacco dal cornicione sembrerebbe essere stato causato da un'escursione termica tra i valori registrati tra il giorno e la notte che non è escluso abbia fatto dilatare in maniera differente i due materiali fino al cedimento.

Altro fattore che, secondo i tecnici potrebbe aver contribuito all'usura, il vento, in considerazione dell'altezza a cui il cornicione è posizionato, in un punto particolarmente esposto agli agenti atmosferici anche rispetto alla piazza.

