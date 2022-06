L'oroscopo del Corriere di oggi martedì 14 giugno: le previsioni segno per segno

13 giugno 2022 a

Ecco l'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, martedì 14 giugno. Di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE

Andate avanti, non tornate indietro sui vostri passi, altrimenti potreste mandare all’aria tutto quello che avete creato fino a questo momento.

TORO

Affrontare tutte le cose di fretta non vi aiuterà a realizzarle al meglio. Riflettete bene prima di prendere decisioni irrevocabili.

GEMELLI

Nella vita gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Prevederli è impossibile, ma dovreste affrontarli sempre lo spirito giusto.

CANCRO

Oggi avrete qualche litigio di troppo con il partner. Riponete l’ascia di guerra e non gettate benzina sul fuoco. Stimolate invece il dialogo.

LEONE

Potreste ricevere una bella notizia. Siatene felici e condividetela con le persone che più vi stanno a cuore. La felicità infatti è contagiosa.

VERGINE

Affrontate il futuro con più ottimismo. Questo vi aiuterà a cogliere delle opportunità altrimenti precluse da un atteggiamento negativo.

BILANCIA

Storcere il naso davanti alle proposte che vi vengono fatte non fa bene né a voi né ai vostri interlocutori. Non precludetevi delle opportunità.

SCORPIONE

Avete mille progetti in testa e tantissime idee che vorreste sviluppare. Ma qualcosa vi frena sempre. Non è che siete un po’ troppo pigri?

SAGITTARIO

In amore c’è aria di cambiamento. Un nuovo incontro potrebbe mettere in crisi le coppie più consolidate: che cosa fare in questi casi?

CAPRICORNO

Le parole di qualcuno che vi vuole bene vi aiuteranno in un momento di crisi. Fatene tesoro e confidate di più nelle vostre capacità.

ACQUARIO

Non fatevi scoraggiare da un fallimento: raccogliete i cocci e andate avanti per la vostra strada con il sorriso sulle labbra, vi rifarete presto!

PESCI

Con il passare dei giorni un problema piccolo può diventare un macigno: cercate di risolvere un battibecco prima che abbia delle conseguenze.

