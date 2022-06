L'oroscopo del Corriere di oggi lunedì 13 giugno: le previsioni segno per segno

12 giugno 2022 a

a

a

Ecco l'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, lunedì 13 giugno. Di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE

Potrebbe essere una buona giornata per provare tecniche di rilassamento un po' fuori dal comune. Imparerete qualcosa da questi metodi.

TORO

Oggi vorreste mantenere la vostra nave su un assetto regolare, ma nonostante gli sforzi, rischia di risultare impossibile. Il vento soffia forte.

GEMELLI

Se i vostri amici vi sembrano un po' giù di morale, cercate di smuoverli. Potreste divertirvi con qualche esperimento sociale.

Alberto Matano, il matrimonio con Riccardo Mannino: la commozione di Mara Venier, retroscena e invitati

CANCRO

Vi chiederete perché all'improvviso tutti sembrano così emotivi, anche se probabilmente, senza neppure rendervene conto, lo siete anche voi.

LEONE

C'è un bisogno materiale che pesa sul tuo spirito in questo momento? Se non riesci a risolvere il problema da solo, parlane con i tuoi amici.

VERGINE

Potreste avere in testa una visione parziale della situazione e per questo non riuscite a comprenderla. Provate a partire da un altro punto di vista.

BILANCIA

Si prospetta un'ottima giornata all'orizzonte. Se ti senti incerto nella vita amorosa, troverai il coraggio di discuterne con profitto con il partner.

Fabrizio Corona, matrimonio con Sara Barbieri: "A settembre ci sposiamo"

SCORPIONE

Mettete in sicurezza il vostro bunker e assicuratevi che sia rifornito di artiglieria pesante, perché ci sarà sicuramente una battaglia da affrontare.

SAGITTARIO

Non tornate a rinchiudervi nel vostro angolo, fate tesoro delle conquiste passate e non fermatevi: continuate a pensare su larga scala.

CAPRICORNO

Quando le conversazioni diventano troppo opprimenti, il tuo primo istinto è quello di uscirne: oggi, però, qualcuno potrebbe provare a contrastarvi.

ACQUARIO

Anche se chi ti circonda potrebbe non notarli, hai ragione a credere di aver fatto dei veri progressi nelle tue relazioni. Fallo capire anche agli altri.

PESCI

La tua forza e il tuo desiderio di assumere un ruolo di leadership possono essere una minaccia per gli altri oggi. Non assumere una posizione dominante.

Rita Rusic, si apre lo spacco: l'ultimo video che infiamma i fan. L'ex lady Cecchi Gori fra amori, flirt e successo in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.