L'oroscopo del Corriere di oggi domenica 12 giugno: le previsioni segno per segno

11 giugno 2022 a

a

a

Ecco l'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, domenica 12 giugno. Di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE

Proprio quando vi sentite bene e il vostro piano vi sembra solido, qualcosa o qualcuno potrebbe rovinare tutto. Fate un passo avanti e due indietro.

TORO

Oggi è uno di quei giorni intensi in cui vi sentite trascinati dall'energia che vi circonda. Ricordatevi che il tempo libero va sfruttato pienamente.

GEMELLI

Cerca di non preoccuparti troppo oggi e lavora soltanto per portare a termine i progetti iniziati. Poi potrai dedicarti alle attività di svago.

Rita Rusic, si apre lo spacco: l'ultimo video che infiamma i fan. L'ex lady Cecchi Gori fra amori, flirt e successo in tv

CANCRO

A volte è necessario ringraziare le persone che ti sono più care. Troverai le parole giuste che ti permetteranno di arrivare al nocciolo della questione.

LEONE

In questo momento potrebbe essere più facile entrare in contatto con gli altri. Sarebbe opportuno che tu ti riconnettessi con amici o familiari.

VERGINE

Oggi le idee potrebbero entrare in conflitto con le emozioni. Potresti dover prestare meno attenzione alla tua logica e cedere alle richieste del cuore.

BILANCIA

Accettate consapevolmente che siete una persona unica e speciale. Ricorda questa affermazione durante il giorno e lasciatevi amare.

Pride, a Madrid una piazza dedicata a Raffaella Carrà

SCORPIONE

Sentirsi con i piedi saldamente a terra potrebbe anche farti sentire poco entusiasta. Non sorprendetevi se il vostro senso del dovere vi pesa.

SAGITTARIO

Combinate l'energia di oggi con un po' di quella passione che proviene direttamente dal vostro cuore. Creerete così una combinazione potente.

CAPRICORNO

Potrebbe sembrare che qualcuno abbia messo un freno al tuo piano. Cercate di non vederlo come una cosa negativa: vi servirà per imparare.

ACQUARIO

Dovreste essere in grado di indossare il vostro famoso sorriso e tenerlo acceso tutto il giorno. Se gli altri sono tristi, tocca a voi rincuorarli.

PESCI

Oggi potrebbe essere difficile trovare la direzione esatta che stai cercando. Forse c'è una forza che ti spinge a rallentare e ad essere più pratico.

Elodie, Bagno a mezzanotte è disco d'oro e aiuta Save the Children

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.