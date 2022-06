L'oroscopo del Corriere di oggi venerdì 10 giugno: le previsioni segno per segno

10 giugno 2022 a

Ecco l'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, venerdì 10 giugno. Di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE



Dovete prendervi una pausa. C'è qualcun altro che deve prendere le decisioni: cercate di essere pazienti aspettando la risoluzione dei problemi.



TORO



Uscite all'aria aperta e rimaneteci il più a lungo possibile. Avete passato troppe ore al chiuso e questo vi ha fatto perdere la bussola.



GEMELLI



Una persona cara ha qualcosa che lo turba ma non lo condivide con voi e questo via sta creando una sensazione di disagio. Chiedete chiarimenti.



CANCRO



È arrivato il momento di affrontare il divario sempre più ampio fra la tua vita professionale e quella privata. Concentratevi su ciò che non va.

LEONE



È un momento in cui sei inamovibile nelle tue convinzioni, ma potresti dover riconsiderare questo atteggiamento prima che diventi ostinazione.



VERGINE



Senti un forte impulso di fare qualcosa fuori dagli schemi e uscire dalla tua comfort zone. Ma per ora sarebbe meglio tenere da parte questo istinto.



BILANCIA



Vi preoccupate troppo dei singoli dettagli, ma sarebbe meglio avere una prospettiva più ampia sulla situazione che vi sta angosciando.



SCORPIONE



Quando prendete una decisione e fissate un obiettivo, raggiungete sempre il traguardo. Ora siete determinati ad arrivare alla vittoria finale.

SAGITTARIO



Oggi emerge un lato del vostro carattere che vi porta a una gestione delle finanze più conservatrice: avete bisogno di tutelarvi da inutili rischi.



CAPRICORNO



Uno dei segreti del vostro successo è che prendete sul serio il vostro lavoro. Oggi ricordatevi che non è il caso di montarvi la testa: restate concentrati.



ACQUARIO



Puoi insistere con amici e colleghi affinché esaudiscano le tue richieste, ma il risultato sarà alquanto deludente. Meglio trovare dei compromessi.



PESCI



Ci sono varie questioni pratiche in cima alla vostra lista di cose da fare: mano a mano potrete tirare una riga su ciò che porterete a termine.

