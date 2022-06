L'oroscopo del Corriere di oggi lunedì 6 giugno: le previsioni segno per segno. Cosa dicono le stelle

06 giugno 2022 a

L'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, lunedì 6 giugno. Di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE

Non avete voglia di alzarvi dal letto questa mattina: un po’ di riposo vi gioverebbe, ma anche l’attività fisica fa bene al corpo e alla mente.

TORO

Il lavoro oggi potrebbenon soddisfarvi del tutto. Una giornata storta può capitare, l’importante è non cadere in depressione per questo.

GEMELLI

Un po’ di felicità può ssere contagiosa: cercate di trasmettere al partner il vostro buon umore, per una serata davvero romantica.

CANCRO

Ad ogni azione corrisponde una reazione, ma spesso avete paura di esagerare: cercate di non andare contro i vostri sentimenti.

LEONE

La giornata sarà piuttosto noiosa, ma in serata una dolce sorpresa vi attende a casa. La famiglia sa quando avete bisogno di supporto.

VERGINE

Il partner ha bisogno delle vostre attenzioni: negli ultimi tempi avete pensato troppo alla carriera e il rapporto è rimasto in secondo piano.

BILANCIA

Vi siete svegliati con la luna storta: può capitare, ma l’importante è non contagiare chi vi sta vicino. Piuttosto rimanete per conto vostro.

SCORPIONE

L’autostima non vi manca, ma a volte dovreste imparare a dosarla. Ne sanno qualcosa i colleghi che si sentono sempre schiacciati da voi.

SAGITTARIO

Stringete i denti e tenete duro: il vostro targuardo si avvicina e, anche se ancora vi sembra difficile, avrete molte soddisfazioni.

CAPRICORNO

Avete voglia di portare la vostra relazione ad un altro livello, ma al momento è difficile fare progetti. Parlate comunque con la vostra dolce metà.

ACQUARIO

La felicità è dietro l’an- golo, basta saperla distinguere. Forse dovreste smetterla di avere dubbi su chiunque cerchi di avvicinarvi.

PESCI

Avete deciso di andare per la vostra strada senza ascoltare il parere di nessuno. State attenti a non commettere passi falsi. Nessuno poi vi aiuterà.

