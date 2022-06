L'oroscopo del Corriere di oggi domenica 5 giugno. Le previsioni segno per segno

05 giugno 2022 a

L'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, domenica 5 giugno. Di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE

Il vostro entusiasmo sarà apprezzato dagli amici e inviso a chi già non vi sopporta. State attenti alle persone che vi sono accanto.

TORO

Se un amore del passato vi ha fatto soffrire è meglio che non cediate davanti a un suo ritorno. Concentratevi solo sul futuro.

GEMELLI

Fareste meglio a met- tere da parte l’orgoglio. Se è evidente il vostro errore, vi basterà ammettere ciò che avete fatto, senza vergogna.

CANCRO

Vi distinguerete dalla massa per la capacità di trasformare le parole in fatti concreti. In questo modo vi guadagnerete la stima degli altri.

LEONE

Una vostra intuizione sarà ciò che serve per dare una svolta a una situazione un po’ stantia. Non pretendiate, però, che gli altri la accolgano.

VERGINE

La settimana è stata piuttosto dura, ma ora fareste meglio a non pensarci e a godervi la tranquillità che meritate in questa domenica.

BILANCIA

Anche se siete sopraffatti dalla pigrizia dovreste accontentare il partner, più incline a una vita mondana. Almeno per una serata!

SCORPIONE

Prima di potervi innamorare di qualcuno è meglio che impariate ad amare voi stessi, ma per davvero! Non modificate la vostra personalità.

SAGITTARIO

Chi è in coppia da più tempo potrebbe sentire il bisogno di recuperare i propri spazi. Cercate solo di non essere troppo aggressivi.

CAPRICORNO

Se vi sentite un po’ confusi è il caso di prendervi una pausa per riflettere sul da farsi. Non potete pretendere che facciano tutto gli altri.

ACQUARIO

Non preoccupatevi se il partner oggi non dovesse capire le vostre priorità. Qualche divergenza può capitare, l’importante è risolverla.

PESCI

Il vostro spirito d’iniziativa vi permetterà di distinguervi in ogni ambito. Attenzione invece a non ferire chi vi ama con le vostre parole.

