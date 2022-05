L'oroscopo del Corriere di oggi mercoledì 1 giugno. Le previsioni segno per segno

31 maggio 2022 a

L'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, mercoledì 1 giugno. Di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE

Vale la pena rischiare solo se l’azzardo potrebbe garantirvi un beneficio davvero notevole. Altrimenti, stavolta, provate a stare a guardare.

TORO

Nessun uomo è un’isola, ma voi l’avete dimenticato. L’egoismo garantisce un successo immediato ma alla lunga dovrete ricredervi.

GEMELLI

Anche questo venerdì rischia di restarvi indigesto per incomprensioni di scarso valore. Meglio tentare fin da subito un compromesso.

CANCRO

Perché continuare a batter la lingua dove il dente duole? C’è un mondo che vi aspetta, non val la pena negarsi ancora e sprecare le occasioni.

LEONE

Continua la querelle: a volte l’avete spuntata, altre avete subito. Stavolta il partner ha argomenti più convincenti, vi tocca incassare di nuovo.

VERGINE

Non avete spalle abbastanza grandi, né tempo da perdere, per farvi carico delle impertinenze altrui. Già le vostre, oggi, sono più che sufficienti.

BILANCIA

Una cicatrice sentimentale che pareva essere in via di guarigione non si è ancora rimarginata. Voglia di tentare l’impresa? Sì? Allora pronti e via!

SCORPIONE

Emerge un gran desiderio di rimescolare le carte. Sarà sicuramente un toccasana per voi. Tutto il resto lo fa l’umore, continuate a mantenerlo alto.

SAGITTARIO

Non è pigrizia ma stanchezza. Occorre un po’ di riposo. E attenzione: credete possa essere amore, ma stavolta è più facile sia un calesse.

CAPRICORNO

Non c’è tempo da perdere: chiarite al più presto e se cercano di addebitarvi un torto, siate in grado di rendere pan per focaccia.

ACQUARIO

Questo è il momento della prudenza: a lasciarvi sul chi va là non sono le vostre lacune quanto piuttosto le altrui negligenze. Avanti a testa alta!

PESCI

Siete sotto osservazione su più versanti: self control e autorevolezza saranno gli ingredienti in grado di farvi portare a termine un capolavoro.

