L'oroscopo del Corriere di oggi venerdì 27 maggio. Le previsioni segno per segno

L'Oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, venerdì 27 maggio. Vediamo cosa prevedono le stelle segno per segno.

ARIETE Il caldo non aiuta a mantenere la lucidità nei momenti più importanti. Dovreste regolarvi magari soltanto di seguire la routine quotidiana.

TORO Ogni tanto dovresti concederti uno svago e oggi potrebbe essere il giorno giusto: questo non significa che i problemi svaniranno di colpo.

GEMELLI L'ambiguità delle persone potrebbe scioccarti: dovresti costruirti una corazza per cercare di non pensare a ciò che vogliono o non vogliono.

CANCRO Volare alto è sempre stato il tuo pregio e il tuo limite: oggi è uno di quei giorni in cui il tuo atteggiamento si manifesta in modo chiaro.

LEONE Una serata divertente con amici potrebbe essere la ricetta giusta per utilizzare al meglio l'energia che hai a disposizione. Non sprecarla.

VERGINE Sei così ansioso che rischi di mandare tutto all'aria oggi. Probabilmente aspetti il verificarsi di un evento o c’è qualcosa che ti fa paura.

BILANCIA La sonnolenza rischia di accompagnarti nel corso della giornata: quello che ti manca, del resto, è proprio un bel serbatoio di energie.

SCORPIONE Ci vorrebbe un bel tuffo in mare, ma qualcuno è costretto a rimandarne il piacere. Allontanate lo stress dando molto più spazio ai sogni.

SAGITTARIO Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto: dovrai solo accettare le cose così come si verificano ed evitare di lanciare accuse.

CAPRICORNO Siete così presi dai vostri problemi, che avete dimenticato l'esistenza di alcune persone. È il giorno giusto per riallacciare rapporti.

ACQUARIO La serata si preannuncia allegra e arriverà al termine di una giornata impegnativa. Niente di faticoso, ma ci saranno alcune ore complicate.

PESCI L'appoggio dei pianeti è utile e potrebbe bastare per avere successo. Qualunque cosa tu faccia, è probabile che ti riesca alla perfezione.

