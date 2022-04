Oroscopo oggi lunedì 18 aprile: le previsioni delle stelle segno per segno

17 aprile 2022 a

a

a

Ecco cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 18 aprile. Vediamo l'oroscopo del Corriere segno per segno.

ARIETE

Vi aspetta una grande giornata: l’evento dell’indomani vi tiene sulle spine, l’attesa vi riempirà la giornata, pur senza fare grandi cose.

TORO

Le faccende domestiche riempiono gran parte della vostra giornata, ma non disperate: ci sarà modo e tempo per fare altro, dipende da voi.

GEMELLI

Oggi sembrate posseduti dal Diavolo a tratti: non vi si può muovere una critica che immediatamente fate partire reazioni spropositata.

CANCRO

I pensieri si affollano e rendono tutto confuso, ma non per questo meno eccitante: i dubbi sono molti, è vero, ma il bello della novità vi stimola.

Video su questo argomento Elisa Longo Borghini, stupenda vittoria alla Parigi-Roubaix femminile | Video

LEONE

Oggi non ci sarà molto da combattere e forse questo un po' vi annoierà. Non siete tipi da restare con le mani in mano, proverete a fare qualcosa.

VERGINE

Siete pensierosi, così chi vi sta accanto avvertirà il vostro stato d'animo e vi metterà alle corde: dovrete decidere se aprirvi o tenervi tutto dentro.

BILANCIA

Non tutto il male viene per nuocere, come dice il proverbio, ma intanto quello che vi è stato procurato resta e faticate a mandarlo via.

SCORPIONE

Provate a non combinare grossi danni oggi, perché le stelle non sono dalla vostra parte ed è meglio che non cerchiate di sfidare la sorte.

Cgia, nel 2021 pressione fiscale più alta di sempre: nel 2022 cala. Tax freedom day il 7 giugno

SAGITTARIO

Non riuscite ad aiutare un vostro amico o un vostro parente che si trova in una situazione problematica e la cosa vi mette molto a disagio.

CAPRICORNO

La giornata scorre un po' troppo lenta per i vostri gusti: vorreste fare di più e incontrare più persone, ma ci sono troppi ostacoli per superarli tutti.

ACQUARIO

Un parente potrebbe chiedere il vostro aiuto e voi dovrete valutare l'opportunità di concederglielo o meno. Sarà una decisione condizionante.

PESCI

Prevale la stanchezza sulla voglia di fare e già questo è indice di qualcosa che non funziona. Magari è colpa della vostra alimentazione.

Jovanotti mette la bicicletta all'asta su Ebay, ricavato per i profughi dell'Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.