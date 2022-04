Oroscopo oggi domenica 17 aprile: le previsioni delle stelle segno per segno

16 aprile 2022 a

Ecco cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, domenica 17 aprile. Vediamo l'oroscopo del Corriere segno per segno.

ARIETE

Con gli amici andate d’accordo perché avete lo stesso modo di intendere la vita: non è così con il partner, ipercritico nei vostri confronti.

TORO

I single potrebbero illudersi inutilmente su persone che vogliono solo un'amicizia virtuale. Nelle coppie c’è chi crede troppo al partner.

GEMELLI

Oggi la frustrazione potrebbe insorgere nelle prime ore del giorno, ma le cose dovrebbero risolversi pian piano con l'avvicinarsi della sera.

CANCRO

Giornata all'attacco per molti di voi. I single avranno campo libero, per chi è in coppia si prospetta una giornata più frizzante del solito.

LEONE

Attenzione a pianificare troppo le cose, perché oggi qualcosa potrebbe andare storto. Piuttosto lasciate la mattina aperta a eventi casuali.

VERGINE

Fumantini e un po’ collerici ma stavolta mordetevi la lingua e rinfoderate il pungiglione. Eviterete contrasti inutili e quelli apparentemente proficui.

BILANCIA

Alti e bassi a causa di astri ballerini. Vi sentirete un po’ giù di energie, quindi, evitate di esporvi a fatiche inutili che vi sfiancano.

SCORPIONE

L'indipendenza è fondamentale, sentitevi liberi di festeggiarla e approfittatene. La vostra forza vitale è capace di tutto, non frenatela in alcun modo.

SAGITTARIO

Alcune tensioni potrebbero nascere da qualcosa che nascondete al vostro partner. Non allarmatevi e non correte subito ai ripari, tutto si sistemerà.

CAPRICORNO

Equilibri precari nelle coppie e per i single l’amore latita ancora: non ci sono certezze e non sentite quelle grandi emozioni che vi incoraggiano.

ACQUARIO

Le coppie devono far attenzione a scatti improvvisi di ira che potrebbero portare a rotture temporanee. Non allarmatevi troppo per alcune notizie.

PESCI

Allunga la giornata alzandoti prima del solito. Può essere difficile lasciare il comfort del vostro letto, ma vedrete che le ricompense saranno molte.

