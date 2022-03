Oroscopo oggi giovedì 24 marzo: le previsioni delle stelle segno per segno

23 marzo 2022 a

a

a

Ecco cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 24 marzo. Vediamo l'oroscopo del Corriere segno per segno.

ARIETE

Il caldo non aiuta a mantenere la lucidità nei momenti più importanti. Dovreste regolarvi magari soltanto di seguire la routine quotidiana.

TORO

Ogni tanto dovresti concederti uno svago e oggi potrebbe essere il giorno giusto: questo non significa che i problemi svaniranno di colpo.

GEMELLI

L'ambiguità delle persone potrebbe scioccarti: dovresti costruirti una corazza per cercare di non pensare a ciò che vogliono o non vogliono.

CANCRO

Volare alto è sempre stato il tuo pregio e il tuo limite: oggi è uno di quei giorni in cui il tuo atteggiamento si manifesta in modo chiaro.

La cinquina per vincere un milione di euro

LEONE

Una serata divertente con amici potrebbe essere la ricetta giusta per utilizzare al meglio l'energia che hai a disposizione. Non sprecarla.

VERGINE

Sei così ansioso che rischi di mandare tutto all'aria oggi. Probabilmente aspetti il verificarsi di un evento o c’è qualcosa che ti fa paura.

BILANCIA

La sonnolenza rischia di accompagnarti nel corso della giornata: quello che ti manca, del resto, è proprio un bel serbatoio di energie.

SCORPIONE

Ci vorrebbe un bel tuffo in mare, ma qualcuno è costretto a rimandarne il piacere. Allontanate lo stress dando molto più spazio ai sogni.

Arrestato il diciottenne che investì bimba ucraina di 5 anni: "Incidente provocato deliberatamente"

SAGITTARIO

Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto: dovrai solo accettare le cose così come si verificano ed evitare di lanciare accuse.

CAPRICORNO

Siete così presi dai vostri problemi, che avete dimenticato l'esistenza di alcune persone. È il giorno giusto per riallacciare rapporti.

ACQUARIO

La serata si preannuncia allegra e arriverà al termine di una giornata impegnativa. Niente di faticoso, ma ci saranno alcune ore complicate.

PESCI

L'appoggio dei pianeti è utile e potrebbe bastare per avere successo. Qualunque cosa tu faccia, è probabile che ti riesca alla perfezione.

Il mondo spera negli abbandoni dell'inner circle di Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.