Oroscopo, le previsioni delle stelle per oggi sabato 26 febbraio

Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, sabato 26 febbraio? Vediamo l'oroscopo del Corriere segno per segno.

ARIETE Giornata piuttosto complessa, almeno per quanti di voi sono ancora fra le quattro mura dell’ufficio. C’è da faticare, e non poco.

TORO Un vostro atteggiamento potrebbe essere frainteso, in casa come sul lavoro. Come dite? Avete voglia di fuggire via? Non siete i soli.

GEMELLI Un certo segreto potrebbe giungere al vostro orecchio. A voi la scelta se farlo morire lì o diffonderlo ulteriormente nell’aria.

CANCRO Le Stelle vi consigliano di mantenere la calma e la concentrazione quando dovrete svolgere un incarico delicato sul lavoro.

LEONE Forse ultimamente siete stati troppo critici nei vostri confronti. Provate a essere più dolci sia con voi stessi che con chi vi circonda.

VERGINE Giornata piena di contrattempi e imprevisti quella di oggi. Armatevi di pazienza e voglia di fare, perchè avrete tante cose cui dedicarvi.

BILANCIA Molto presto avrete modo di realizzare un vostro sogno. Non oggi, però. La giornata è ancor interlocutoria e avara di emozioni.

SCORPIONE Inutile piangere sul latte versato, ma state tranquilli, non tutto è compromesso. Con un po’ di inventiva riuscirete a mettervi una pezza.

SAGITTARIO Stanno per materializzarsi nuove opportunità, specialmente sul fronte sentimentale. A voi non resta che coglierle al volo.

CAPRICORNO Se le vacanze sono arrivate non avete nulla di cui preoccuparvi, se non del maltempo. Se invece siete al lavoro allora portate pazienza.

ACQUARIO Novità interessanti sul fronte del lavoro per voi del Segno dell’Acquario. Tenete il cellulare vicino, anche se siete al lavoro o in ufficio.

PESCI Cercate di concentrarvi un po’ di più sulle questioni professionali, anche se è difficile e complicato non potete ancora staccare la mente.

