Oroscopo del Corriere di domenica 12 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di domenica 12 settembre 2021.

ARIETE

La domenica porta con sé la voglia di far festa e tutto gira a tuo favore perché avrai l'occasione per distrarti senza pensare agli impegni di routine.

TORO

Il sorriso sarà la tua arma vincente, quella che ti consentirà di conquistare punti agli occhi degli altri. Le stelle non ti voltano le spalle oggi.

GEMELLI

Dovresti avere la testa sgombra da pensieri negativi, ma per qualche motivo prevale la noia, più che la voglia di sbloccarti e mostrarti brillante.

Oroscopo del Corriere di sabato 11 settembre 2021: le previsioni segno per segno

CANCRO

Tutto gira intorno alle aspettative, tue e degli altri: non sarà una giornata memorabile, dovrai accontentarti di ciò che passa il convento.

LEONE

Un incontro inaspettato, o magari una telefonata, aggiungerà colore a una giornata che non si preannuncia frizzante. Cogli al volo tutte le occasioni.

VERGINE

Il dolce batte l'amaro, in tutti i sensi. Non ti farai mancare i piaceri della tavola, ma soprattutto sarai in grado di regalarti una bella giornata.

BILANCIA

L'amore è ciò che ti dà equilibrio: un gesto d'affetto, l'intesa con il partner e un romanticismo ritrovato ti faranno vivere una bella giornata.

SCORPIONE

Il mondo che ti circonda è propenso a regalarti una giornata senza patemi. Non dovrai andare in cerca della buona sorte, insomma.

SAGITTARIO

Le stelle lanciano segnali contraddittori: farai fatica a trovare un equilibrio così dovrai salire sulle montagne russe, con tutto ciò che ne consegue.

Oroscopo del Corriere di venerdì 10 settembre 2021: le previsioni dei segni zodiacali

CAPRICORNO

Le attività in cui sarai impegnato ti prenderanno così tanto tempo, che non te ne rimarrà altro per riflettere. Non è detto che sia un male, ovviamente.

ACQUARIO

I problemi e le relative soluzioni si alternano a un ritmo frenetico rendendo la tua giornata eccitante, ma ovviamente non semplice da gestire.

PESCI

I rapporti con un membro della vostra famiglia diventano improvvisamente tesi per qualche parola di troppo: inutile rimuginare su ciò che si è detto.

Oroscopo del Corriere di giovedì 9 settembre 2021: le previsioni segno per segno

