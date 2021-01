Oroscopo del Corriere di oggi martedì 12 gennaio: Ariete, Leone e Sagittario

11 gennaio 2021 a

Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, martedì 12 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario. Di seguito cosa dicono le stelle per i tre segni di fuoco dello zodiaco. Le previsioni.

ARIETE Testardi e ambiziosi siete alla ricerca della soddisfazione professionale, ma la famiglia vi richiama all’ordine: godetevi un po’ di affetto.

LEONE In questo periodo vi lamentate troppo per lo stress del lavoro: prendetevi del tempo per riflettere sui vostri obiettivi e sui vostri sogni.

SAGITTARIO Non cercate di fare il passo più lungo della gamba o manderete in fumo tutti gli sforzi che avete profuso fino a questo momento.

